Учёные из Университета Эмори в Атланте пришли к выводу, что собаки не просто понимают человеческую речь, но и способны подстраивать собственное поведение под определённое настроение и тональность голоса хозяина, пишет Frontiers in Neuroscience.
Исследователи выяснили, что собаки с момента появления в жизни человека начинают воспринимать не только речевые особенности хозяина, но и другие невербальные сигналы — жесты, интонацию, настроение и многое другое, пишет life.ru.
Кроме того, нейрофизиологи выяснили, что собаки общаются с людьми не ради постоянного наличия еды и ухода, а в целях получения внимания и позитивных эмоций, что подтверждает давнее заключение об их социальной предрасположенности. Учёные выяснили также, что мозг собак "любит" обучаться, доставляя тем самым радость хозяину. В рамках исследований мозговой активности собак нейфрофизиологи пришли к выводу, что большинство пород собак практически каждый день готовы впитывать и заучивать новые слова. Однако реакция на ключевые слова будет нормальной, если произносить их определённым тоном и в определённой последовательности.
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