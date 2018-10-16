Астрономы нашли аномальные планеты

В Кембриджском университете астрономы обнаружили молодую звезду с вращающимися вокруг нее газовыми гигантами. Характеристики звезды CI Tau и ее "спутников" аномальны. Об этом сообщает Phys.org.

Звезда должна быть значительно старше если учитывать аналогичные теоретические модели. CI Tau примерно два миллиона лет, а планеты, которые вращаются вокруг нее сравнимы по размеру с Юпитером и Сатурном. По данным ученых, чтобы сформировались такие газовые гиганты, системе должно быть значительно больше лет, передает Корреспондент.

С помощью комплекса радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array исследователи получили доказательства, что вокруг звезды вращается несколько планет. Их орбиты сильно отличаются и не являются характерными для газовых платен.

Две из них находятся на расстоянии в три раза превышающее расстояние от Солнца до Нептуна. Одна из них тяжелее от Юпитера в десятеро.

Все ранее известные газовые гиганты юпитиреанского типа вращаются вокруг звезд в сотни раз старше нежели CI Tau. Тайной остается и возникновение еще двух внешних планет.