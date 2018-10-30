Эксперт института Viitorul Виктор Урсу отметил экономический рост Молдовы

Экономика Молдовы продолжает расти. Подтверждающие это цифры привел в интервью радио "Свободная Европа" эксперт института Viitorul Виктор Урсу. В первом полугодии объём экспорта вырос почти на 26 процентов, импорта - на 25, в уровень внутреннего потребления увеличился на 3,8%.

"Среди факторов, повлиявших на рост потребления, повышение оплаты труда. В первом квартале фонд зарплаты почти достиг 21 миллиарда или 25% от ВВП. В тот же период прошлого года он был менее 18 с половиной миллиардов", - сообщил эскперт института "Вииторул" Виктор Урсу.



Статистика зафиксировала прирост ВВП на уровне почти четырех процентов. Сельскохозяйственное производство увеличилось более чем на семь процентов. Как уверен Виктор Урсу, укрепить позитивные тенденции могла бы лояльная кредитная политика банков.



"Сдержанность банков в вопросах кредитования - следствие жесткой политики НБМ. Начиная с 2016 года, давление заметно снизилось, и все же доступ предпринимателей к банковским средствам ограничен. Самый существенный рост зарегистрирован только в кредитовании покупки и строительства недвижимости", - сообщил эскперт института "Вииторул" Виктор Урсу.



По прогнозам Нацбанка, рост экономики составит в этом году в нашей стране 3,8%, по прогнозам МВФ - три с половиной процента.



