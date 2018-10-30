Товарооборот между Молдовой и Турцией вырос на 7%

За восемь месяцев этого года товарооборот между Молдовой и Турцией по сравнению с тем же периодом 2017 вырос на 7%. Объем импорта превысил 210 миллионов долларов, а экспорта - составил 58 миллионов.

В основном наша страна экспортирует в Турцию семена подсолнечника, кукурузу, свежие фрукты и сухофрукты, этиловый спирт и одежду. А из Турции поставляют трикотаж, мыло, лекарства, цитрусовые, помидоры, покрышки и аксессуары.





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