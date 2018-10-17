Ученые предрекли исчезновение крупных млекопитающих к концу XXI века

Крупные млекопитающие, такие как носороги и слоны, исчезнут с лица Земли к концу XXI века. Об этом свидетельствуют выводы датских и шведских ученых, сообщает RT.

Исследователи пришли к выводу, что место крупных животных займут мелкие грызуны, пишет Известия.

Отмечается, что это не первое массовое вымирание на планете — всего их было пять за 450 млн лет, но главной причиной надвигающейся катастрофы станет не вулканическая активность или падение метеорита, а люди, которые истребляют животных.

Исследователи считают, что на восстановление биоразнообразия может уйти 3–5 млн лет.