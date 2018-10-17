"Пение" антарктических ледников попало на видео

Американский геофизический союз опубликовал на ютьюбе видео с "поющими" ледниками в Антарктике.

Ученые зафиксировали необычные звуки, когда исследовали влияние теплого воздуха на таяние антарктических ледников на шельфе Росса. По словам исследователей, гул появляется из-за громких вибраций. Те, в свою очередь, образуются под влиянием сильных ветров, которые дуют через ледяные дюны, пишет РИА Новости.

Антарктические ледники "поют" на слишком низких частотах. Чтобы их услышать, геофизик и математик Жюльен Чапут ускорил запись примерно в 1,2 тысячи раз.