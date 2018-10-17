Ученые доказали, что фото глаз заставляет людей жертвовать больше денег

Психологи из США доказали "эффект следящего глаза". Люди ведут себя гораздо просоциальнее, если на них смотрят. Исследование опубликовано в Human Nature.

Учёные установили коробку для пожертвований в Музей Вирджинии Дискавери и каждую неделю прикрепляли разные фото, указывающие на присутствие человека: глаза, нос, рот, стул. Эксперимент длился четыре недели. В коробке со снимком глаз денег оказывалось гораздо больше, чем в других, пишет life.ru.

За четыре недели музей посетили 34 тысячи человек разных возрастов. За неделю, когда на коробке было прикреплено фото глаз, средняя сумма пожертвования составляла 1,8 цента, со снимками других частей лица она не превышала одного цента.

Таким образом, психологи подтвердили "эффект следящего глаза". Человек чаще помогает другим и делает больше пожертвований, когда чувствует, что за ним наблюдают. Тут важно не само присутствие постороннего человека — важно ощущать, что на тебя смотрят.