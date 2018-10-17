Британский физик-теоретик Стивен Хокинг в своей последней книге «Краткие ответы на большие вопросы» заявил, что Бога не существует. Об этом сообщает CNN.
Ученый неоднократно заявлял, что является атеистом. По его словам, все вещи, происходящие в мире, можно объяснить физическими законами, пишет Газета.ru.
Как отмечает телеканал, ученый сделал в книге несколько других заявлений, в том числе, Хокинг написал, что жизнь за пределами Земли существует, и предсказал, что в течение 100 лет человечество сможет путешествовать в любую точку Солнечной системы.
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