Ученые нашли в космосе взрывающиеся золотые звёзды

С помощью сверхчувствительных телескопов учёные из NASA обнаружили в космосе объёмные взрывы с радиоактивным излучением, которые, скорее всего, становятся причиной формирования редких драгоценных металлов, таких как золото или платина, пишет Daily Mail.

По мнению астрофизиков, взрывы, названные "килонова", происходят во Вселенной с завидной регулярностью, а объёмы самых небольших из них сопоставимы с размерами некоторых звёздных систем, передает life.ru.

Учёные из Центра космических полётов имени Годдара заявляют, что первые "вспышки" такого рода удалось зафиксировать ещё в 2017 году. Исследователи считают, что такие явления происходят при столкновении двух или более нейтронных звёзд с высокой плотностью. Созданная учёными симуляция позволяет понять, что до момента столкновения и набора "критической массы" две звезды "закручиваются" как волчок с огромной скоростью, а резкий "перегрев" двух небесных тел и последующий взрыв производит огромное количество энергии. Попутно выделяются не только многие радиоактивные вещества, но и формируются атомы редких металлов — золота, платины, палладия и других.