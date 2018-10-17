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Запрет физических наказаний детей снижает уровень насилия в обществе
// фото: Global Look Press
17:57, 17 Oct 2018
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Команда ученых из США, Израиля и Канады провела исследование, в ходе которого выяснила, что в странах, где действует запрет на физические наказания детей, уровень насилия в обществе значительно ниже, чем там, где бить малышей за провинности считается нормальным, сообщает BMJ Open.

Исследовали обработали данные опросов, которые проводились среди 400 тысяч жителей 88 стран с 2003-го по 2014-й год. Возраст участников проекта составил от 11 до 25 лет, пишет вести.ru.

В каждом случае ученые учитывали законы тех или иных стран, связанные с физическими наказаниям: в одних они были запрещены полностью, в других частично, в третьих не регулировались.

Оказалось, что мальчики привыкают решать споры на кулаках втрое чаще в тех государствах, где физические наказания допустимы (к примеру, в Марокко и Зимбабве). В странах же, где бить детей запрещено законом (Германия, Швеция, Тунис), уровень насилия ниже на 58 процентов.

Исследователи считают, что любое насилие провоцирует еще большее насилие.




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