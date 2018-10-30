Правительсво упростило процедуру перехода предпринимателей от работы на основании патента к индивидуальной деятельности

Кабмин рассмотрел меры, направленные на упрощение процедуры перехода предпринимателей от работы на основании патента к индивидуальной деятельности. Такая форма работы предусматривает упрощенный бухгалтерский учет и наличие кассовых аппаратов.

Премьер Павел Филип отметил, что до сих пор остается много вопрос, связанных с бюрократией и сложными процедурами. Министры рассмотрели возможность создания программного обеспечения по модели "единого окна" для регистрации заявок коммерсантов.

Обсудили и возможность предоставления скидок на приобретение полиса медицинского страхования. Эти предложения рассмотрят на заседании рабочей группы, в которую вошли чиновники и патентообладатели.

За последние два года к индивидуальной экономической деятельности перешли более полутора тысяч патентообладателей.