Психологи выяснили, какой поступок является самым романтичным для женщин и мужчин

Психологи из Тюменского госуниверситета провели опрос среди замужних и холостых мужчин и женщин в возрасте от 23 до 55 лет. Целью новой работы было выяснить, каковы самые желанные романтические поступки респондентов и какие сюрпризы они точно не хотели бы получить.

Исследование показало, что наиболее романтичным поступком для 82% мужчин и 89% женщин является подарок в виде полёта на воздушном шаре, пишет вести.ru.

Также в ряду наиболее желаемых сюрпризов, которые бы хотели получить женщины, оказались "домашний ужин при свечах" и "совместное времяпрепровождение, вызывающее выброс адреналина" (47% и 42% соответственно). Наименее желательными – "эротический танец", "появление в месте, где находится вторая половина, без предупреждения" и творческие поступки, например, стихи, танцы, песни.

Любопытно, что по поводу "эротического танца" мнения среди мужчин и женщин разделились. Романтичным его считают 64% мужчин и 55% женщин. При этом 85% мужчин признались, что не стали бы устраивать своей избраннице подобный сюрприз, а 71% женщин сообщили, что не хотели бы его получить от своей второй половины. Мужчины обосновали свои ответы недостатоком романтичности и неумением танцевать.

Автор работы Елена Седова также сообщила о любопытном наблюдении. Анализ ответов показал, что ряд популярных романтических поступков, названных представителями одного пола, практически не встречается среди ответов противоположного пола.

"Так, "завтрак в постель", который входит в топ-5 романтичных поступков по мнению женщин, не назвал ни один мужчина. Около 6% мужчин назвали романтичным "секс в необычном месте", у женщин такого ответа не встречалось" – отмечает исследовательница.

Кроме того, опрос показал, что большинство мужчин и женщин считают, что романтический поступок – это поступок, который не был запланирован заранее. Для женщин это могут быть "цветы без повода" (38% ответов), для мужчин – "ужин в ресторане" (22%).

"Вопрос романтики в отношениях крайне важен. Во-первых, такие поступки помогают совершить переход из добрачных отношений в брачные; во-вторых, уже после заключения брака романтика помогает поддерживать любовь в супружеских отношениях и повышать удовлетворённость супругов", – пояснила доцент кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Юлия Мурзина.