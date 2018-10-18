Психологи из Тюменского госуниверситета провели опрос среди замужних и холостых мужчин и женщин в возрасте от 23 до 55 лет. Целью новой работы было выяснить, каковы самые желанные романтические поступки респондентов и какие сюрпризы они точно не хотели бы получить.
Исследование показало, что наиболее романтичным поступком для 82% мужчин и 89% женщин является подарок в виде полёта на воздушном шаре, пишет вести.ru.
Также в ряду наиболее желаемых сюрпризов, которые бы хотели получить женщины, оказались "домашний ужин при свечах" и "совместное времяпрепровождение, вызывающее выброс адреналина" (47% и 42% соответственно). Наименее желательными – "эротический танец", "появление в месте, где находится вторая половина, без предупреждения" и творческие поступки, например, стихи, танцы, песни.
Любопытно, что по поводу "эротического танца" мнения среди мужчин и женщин разделились. Романтичным его считают 64% мужчин и 55% женщин. При этом 85% мужчин признались, что не стали бы устраивать своей избраннице подобный сюрприз, а 71% женщин сообщили, что не хотели бы его получить от своей второй половины. Мужчины обосновали свои ответы недостатоком романтичности и неумением танцевать.
Автор работы Елена Седова также сообщила о любопытном наблюдении. Анализ ответов показал, что ряд популярных романтических поступков, названных представителями одного пола, практически не встречается среди ответов противоположного пола.
"Так, "завтрак в постель", который входит в топ-5 романтичных поступков по мнению женщин, не назвал ни один мужчина. Около 6% мужчин назвали романтичным "секс в необычном месте", у женщин такого ответа не встречалось" – отмечает исследовательница.
Кроме того, опрос показал, что большинство мужчин и женщин считают, что романтический поступок – это поступок, который не был запланирован заранее. Для женщин это могут быть "цветы без повода" (38% ответов), для мужчин – "ужин в ресторане" (22%).
"Вопрос романтики в отношениях крайне важен. Во-первых, такие поступки помогают совершить переход из добрачных отношений в брачные; во-вторых, уже после заключения брака романтика помогает поддерживать любовь в супружеских отношениях и повышать удовлетворённость супругов", – пояснила доцент кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Юлия Мурзина.
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ОВЕН
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День в целом благоприятен. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вероятна новая романтическая связь.
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ТЕЛЕЦ
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День будет отмечен высокой активностью. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вечером ждите приятных гостей.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Успешным окажется обращение в органы власти.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Удачный день для людей творческих профессий.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Вероятно получение премии.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Повысится Ваша деловая активность.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для деловых начинаний. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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