Японские учёные придумали жевательную резинку, вкус которой можно настроить. Это возможно благодаря пьезоэффекту, передаёт New Scientist.
Необычная жвачка была создана учёными японского Университета Мэйдзи и апробирована на симпозиуме в Германии. Продукт состоит из тягучего материала, по консистенции напоминающего обычную жевательную резинку. Перед употреблением специалисты настраивают его вкус с помощью специального устройства. Далее при физическом воздействии (давлении зубов) резинка принимает вкус яблока, ананаса, мяса, шоколада и любых других продуктов, пишет life.ru.
Это возможно благодаря пьезоэлектрическому эффекту, когда электроды воздействуют на разные участки языка, которые отвечают за вкусовое восприятие. Фактически резинка безвкусна, однако нашему мозгу кажется, что жвачка имеет вкус мяты или арбуза.
Жевательная резинка полностью безопасна для организма, её срок службы исчисляется годами, если не десятилетиями. В будущем Университет Мэйдзи намерен запустить жвачку в продажу.
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