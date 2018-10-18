Администрация Дональда Трампа намерена увеличить бюджет космического агентства NASA почти втрое - с $60 до $150 млн. А объясняется это тем, что человечество совершенно не готово к падению на землю гигантского астероида.
Как сообщает издание Zerohedge, в связи с так называемыми космическими угрозами Белый дом планирует активизировать работу ряда учреждений на фоне растущих опасений по поводу возможного падения астероида.
Само NASA еще в 2016 г. создало Координационное бюро по планетарной обороне. Оно должно отслеживать все объекты, проходящие около земной орбиты вокруг Солнца, а также контролировать все проекты в этой области, финансируемые космическим агентством.
Следить есть за чем - в видимом пространстве насчитывают не меньше 25 тыс. крупных астероидов диаметром от 140 м. Только вот NASA на протяжении последних нескольких лет уверяла общественность в том, что ни один из них не представляет угрозы для Земли.
Теперь же агентство занялось разработкой планетарной обороны, в том числе и систем, способных сталкивать космические объекты с опасной траектории, угрожающей столкновением с Землей, передает vestifinance.ru.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День в целом благоприятен. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вероятна новая романтическая связь.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет отмечен высокой активностью. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вечером ждите приятных гостей.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Успешным окажется обращение в органы власти.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Удачный день для людей творческих профессий.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Смело назначайте свидания.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Вероятно получение премии.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Повысится Ваша деловая активность.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для деловых начинаний. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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