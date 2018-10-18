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СМИ: бюджет NASA увеличивают из-за астероидной угрозы
// фото: Pixabay
13:53, 18 Oct 2018
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Администрация Дональда Трампа намерена увеличить бюджет космического агентства NASA почти втрое - с $60 до $150 млн. А объясняется это тем, что человечество совершенно не готово к падению на землю гигантского астероида.

Как сообщает издание Zerohedge, в связи с так называемыми космическими угрозами Белый дом планирует активизировать работу ряда учреждений на фоне растущих опасений по поводу возможного падения астероида. 

Само NASA еще в 2016 г. создало Координационное бюро по планетарной обороне. Оно должно отслеживать все объекты, проходящие около земной орбиты вокруг Солнца, а также контролировать все проекты в этой области, финансируемые космическим агентством. 

Следить есть за чем - в видимом пространстве насчитывают не меньше 25 тыс. крупных астероидов диаметром от 140 м. Только вот NASA на протяжении последних нескольких лет уверяла общественность в том, что ни один из них не представляет угрозы для Земли. 

Теперь же агентство занялось разработкой планетарной обороны, в том числе и систем, способных сталкивать космические объекты с опасной траектории, угрожающей столкновением с Землей, передает vestifinance.ru.




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