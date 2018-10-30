Почти 90% налогоплательщиков рассчитались за свою недвижимость

Почти 90% налогоплательщиков оплатили в этом году налог на недвижимость. В государственную казну поступило более 125 миллионов леев. А всего к оплате было насчитано свыше 142 миллионов.

85% налогоплательщиков оплатили сниженный налог - со скидкой в 15%. Тем, кто не успел заплатить налог вовремя, до 15 октября, придется платить пеню за каждый день просрочки.





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