Минэкономики проведет переговоры с Всемирным банком для получения гранта для проекта "Транспарентный энергетический рынок"

Министерство экономики и инфраструктуры проведёт переговоры с Всемирным банком о получении гранта для проекта "Транспарентный энергетический рынок"

Речь идет о $410 тыс. для обеспечения подготовительных мер Проекта по взаимоподключению энергосистем Молдовы и Румынии. Грант будет разделён на три части для создания детального технико-экономического обоснования ($351 тыс., технической доработки госпредприятия "Молдэлектрика" ($41 тыс.) и управления и аудита ($18 тыс.). Накануне, кабинет министров принял решение о начале переговоров и подписании грантового оглашения со структурой ВБ - Международной ассоциацией по развитию, передает Инфотаг.



"Своевременность соглашения обусловлена необходимостью подготовки Проекта по взаимоподключению энергосистем, что позволит создать новый, транспарентный и конкурентоспособный рынок электроэнергии в РМ для интеграции в региональные рынки электроэнергии Евросоюза", - заявил министр экономики Кирилл Габурич на заседании правительства.



Общая стоимость проекта по взаимоподключению оценивается в 270 млн. евро. Строительство станции Back to Back в Вулканештах предусмотрено при софинансировании ЕБРР, Европейского инвестиционного банка и Евросоюза. А ВБ профинансирует расширение станции в Вулканештах, модернизацию станции в Кишинёве и строительство высоковольтной линии электропередач Вулканешты-Кишинёв 400 kV, предоставив кредит на 70 млн. евро в долларах США.