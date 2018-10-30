Молдова улучшила позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности

Молдова улучшила позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) за 2017-2018 годы, заняв 88-ое место из 140 стран мира.

Как передает Инфотаг, в прошлогоднем исследовании, которое ежегодно проводит Всемирный экономический форум, республика была на 100-ом месте. За год индекс конкурентоспособности страны увеличился до 55,5 балла.



Индекс глобальной конкурентоспособности рассчитывается на основе 110 показателей, разделенных на 12 групп, по 10-балльной шкале. В области технологической подготовки Молдова поднялась в 53 до 48, активности бизнеса - со 120 до 69. По эффективности рынка товаров РМ - 70-ая, эффективности рынка труда -71, образованию -73, инфраструктуре - 79, а по развитию финансового рынка республика на 128 строчке.

Лидируют в рейтинге - США, Сингапур, Германия, Швейцария и Япония. А замыкают - Бурунди, Ангола, Гаити, Йемен и Чад.



Украина на 83 месте, Румыния - на 52, Россия - на 43.