Молдавские фрукты и овощи будут подвергать контролю качества

Свежие фрукты и овощи будут подвергать контролю соответствия требованиям качества. Проект закона об этом приняли сегодня депутаты в первом чтении.

Согласно проекту, контроль будет осуществляться на всех этапах торговой цепи до конечного потребителя и будет применяться в отношении физических и юридических лиц, за исключением домашнего сектора.

Проверки соответствия будет проводить Национальное агентство безопасности пищевых продуктов, которое будет мониторизировать и устанавливать систему контроля, включая оценку рисков. Проверка соответствия обеспечит соблюдение параметров свежих фруктов и овощей на всей протяженности торговой цепочки, передает Молдпрес.

В настоящее время фрукты и овощи не маркируются, не сортируются или калибруются в соответствии с требованиями качества, их цена стандартна для сочетания классов, сортов или калибра, что является недостатком для потребителей.