Ученые: Яркая внешность компенсирует бездарность

Британские орнитологи выяснили, что половой отбор у птиц регулируется двумя ключевыми параметрами: яркостью оперения и разнообразием пения. При этом учёные выяснили, что, чем хуже пение и другие особенности птицы, тем ярче её перья, пишет Лондонское королевское научное общество.

При этом исследователи выявили прямую зависимость между "тупыми" и неспособными на красивое пение самцами и увеличением яркости оттенков оперения, передает life.ru.

На примере некоторых видов соек учёные установили, что у самцов с более монотонными и скучными песнями был особо яркий окрас, — голубые или другие оттенки холодных и тёплых цветов, а у самцов с более скудным окрасом были зафиксированы более красивые и мелодичные наборы вокализации. При этом два способа завлечения самок одновременно исследователи назвали слишком затратными, поэтому умные самцы соек выбирают что-то одно — либо внешний вид, либо другие качества.