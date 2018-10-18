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Ученые: Яркая внешность компенсирует бездарность
// фото: Flickr/Faces Every Day
16:04, 18 Oct 2018
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Британские орнитологи выяснили, что половой отбор у птиц регулируется двумя ключевыми параметрами: яркостью оперения и разнообразием пения. При этом учёные выяснили, что, чем хуже пение и другие особенности птицы, тем ярче её перья, пишет Лондонское королевское научное общество.

При этом исследователи выявили прямую зависимость между "тупыми" и неспособными на красивое пение самцами и увеличением яркости оттенков оперения, передает life.ru.

На примере некоторых видов соек учёные установили, что у самцов с более монотонными и скучными песнями был особо яркий окрас, — голубые или другие оттенки холодных и тёплых цветов, а у самцов с более скудным окрасом были зафиксированы более красивые и мелодичные наборы вокализации. При этом два способа завлечения самок одновременно исследователи назвали слишком затратными, поэтому умные самцы соек выбирают что-то одно — либо внешний вид, либо другие качества.




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