Ученые диагностировали у Леонардо да Винчи косоглазие

Леонардо да Винчи страдал непостоянным расходящимся косоглазием, уверены ученые из Лондонского городского университета.

По их мнению, создать свои шедевры и технику перспективы итальянский художник смог из-за того, что косоглазие не позволяло ему сфокусироваться на изображаемом предмете обоими глазами. Таким образом, монокулярное зрение меняло его восприятие реальности, пишет Известия.

Выводы ученые сделали на основании анализа таких картин да Винчи, как «Иоанн Креститель» и «Спаситель мира», а также портретов художника, выполненных другими мастерами.

«Зрительная ось одного глаза художника периодически отклонялась в сторону <...> и да Винчи смог добиться эффекта трехмерного пространства», –– пишет RT.

При этом британские офтальмологи выяснили, что угол косоглазия у персонажей картин легендарного представителя эпохи Возрождения составлял 10,3 градуса.

Кроме того, специалисты сослались на исследование Гарварда, в котором говорится, что картины страдающих косоглазием художников гораздо реалистичнее.