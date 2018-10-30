В свободных экономических зонах зарегистрирован значительный рост

В период с января по сентябрь 2018 года в Свободных экономических зонах (СЭЗ) был отмечен значительный рост, рассказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Так, количество работников-резидентов свободных экономических зон составило около 14 тыс. человек, или на 28,4% больше, чем по состоянию на 1 октября 2017. Такие предварительные отчеты о деятельности были представленны на встрече с администраторами СЭЗ, передает Молдпрес.

"Развитие Свободных экономических зон и промышленных парков является одним из приоритетов Министерства. Каждый новый инвестор - это новые рабочие места, инфраструктура в регионе, отчисления в государственный бюджет. Я хотел бы, чтобы в каждом районе была такая зона. В настоящее время мы работаем над созданием оптимальных условий для прихода на местный рынок нового инвестора, который должен создать более 4000 рабочих мест", - отметил Кирилл Габурич.

В то же время, в докладе указано, что общий объём инвестиций в СЭЗ составил 391,4 млн долларов США. В сравнении с тем же периодом прошлого года, этот показатель увеличился на 15,1%. В этой связи, администраторы отметили, что в свободных зонах будет запущен ряд инвестиционных проектов, таким образом, в ближайшие 2 года объём инвестиций увеличится примерно на 250 млн долларов США.

По данным Министерства экономики и инфраструктуры, объём продаж промышленной продукции за период январь-сентябрь 2018 вырос на 68% в сравнении с прошлым годом, и составил 6525 млн леев.