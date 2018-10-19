В своей последней книге "Краткие ответы на большие вопросы" Хокинг заявляет, что до момента Большого взрыва не было ничего, даже Бога. "Я думаю, что Вселенная была спонтанно создана из ничего по законам науки", - пишет космолог, добавляя, что "нет времени, в котором мог бы существовать Создатель".
Хокинг поясняет, что единственным Богом, который мог бы соответствовать законам физики, было бы божество, которое никогда непосредственно не влияло на работу Вселенной.
"Эти законы могут быть или не быть установлены Богом, но он не может вмешиваться, нарушая эти законы, иначе они не будут законами", - пишет Хокинг.
В своей книге Хокинг минимизирует вероятность и необходимость существования Бога и при этом рассуждает о том, что большинство людей считают еще более маловероятным: путешествиях во времени, передает vestifinance.ru.
Однажды Хокинг провел вечеринку для путешественников во времени, но не стал рассылать приглашения до окончания вечеринки. В итоге на праздник никто не пришел. Но ученый пишет, что есть надежда на то, что путешествие во времени возможно по по законам мироздания. Он связывает это с так называемой М-теорией, которая предполагает, что Вселенная может содержать семь скрытых измерений в дополнение к знакомым четырем измерениям пространства-времени.
"Быстрые космические путешествия и путешествия назад во времени нельзя исключать, ориентируясь на то, что нам сегодня известно, - заключает космолог. - Фанаты научной фантастики не должны унывать: еще есть надежда на М-теорию".
Хокинг умер как раз, когда работал над этой книгой, и закончить ее удалось с помощью семьи ученого и его обширных архивных записей.
Космолог и физик уделил в этом труде внимание опасениям по поводу развития искусственного интеллекта, а также изменению климата. При этом ученый делает ряд оптимистичных прогнозов, предполагая, что наука все-таки придет к единой великой теории, объединяющей теорию относительности и квантовую физику. Кроме того, Стивен Хокинг полагал, что люди станут путешествовать по Солнечной системе уже в этом столетии.
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