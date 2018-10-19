Ученые: побочные эффекты химиотерапии чаще поражают женщин

Женщины переносят химиотерапию хуже мужчин. У них чаще возникают побочные эффекты в виде тошноты, рвоты и выпадения волос, выяснили специалисты из клиники Роял Марсден (The Royal Marsden Hospital) в Лондоне.

Ученые систематизировали данные четырех разных исследований, проведенных в Великобритании и Австралии. В них рассматривались методы лечения распространенных видов рака пищевода и желудка, сообщает Daily Mail.

Из 1 654 пациентов 1 328 составляли мужчины и 326 – женщины. Тошнота и рвота после терапии отмечались у 89% женщин и 78% мужчин, диарея – соответственно в 54% и 47% случаев, передает МИР24.

С выпадением волос столкнулись 81% женщин и 74% мужчин, с язвами в ротовой полости – 50% женщин и всего 41% мужчин.

Кроме того, у женщин чаще развивались серьезные осложнения, требующие медицинского вмешательства, и инфекции из-за низкого уровня лейкоцитов.

У мужчин чаще снижались размеры злокачественных опухолей, хотя в итоге показатели выживаемости у обоих полов оказались равны.

Ученые отметили, что онкологические заболевания у мужчин и женщин протекают по-разному – причем даже те виды заболеваний, которые не связаны с половыми гормонами.

Но влияние генетических и биологических различий на ход лечения до сих пор тщательно не изучалось.

Данные исследования, говорят авторы, помогут скорректировать терапию в зависимости от пола пациента, чтобы по возможности сократить побочные эффекты.