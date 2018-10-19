Наличие растений в доме может сделать владельцев более здоровыми за счет улучшения качества вдыхаемого воздуха и насыщения его большим количеством кислорода.
Исследователи обнаружили, что такие комнатные растения, как лилия мира и плющ, обеспечивают преимущества по многим параметрам. Эти растения считаются «голодными», так как они требуют много воды и солнечного света. Однако их потребности положительно воздействуют на атмосферу в помещениях, передает MedikForum.
Комнатные растения выделяют воду в воздух и поглощают углекислый газ, в ответ давая кислород. Это очень доступный по стоимости и простой способ защиты от сухости кожи и проблем с дыханием или связанных с легкими болезней, как полагают исследователи.
Ученые оценили воздействие самых разных растений на воздух в помещениях. Оказалось, что лилия мира и плющ являются наилучшими, поскольку они поглощают максимальное количество углекислого газа и воды. Исследователи подчеркивают, что человек сегодня проводит до 90% времени в помещениях. Именно поэтому растения с высокой степенью выделения кислорода и воды в атмосферу обеспечивают наилучшую влажность в помещениях.
Высокая влажность способствует нормальному увлажнению кожи. Если же наша кожа постоянно сохнет, то это способствует раздражениям и возникновению разных проблем с дыханием или синусовым инфекциям, передает unian.net.
Комментарии
- Ученые: побочные эффекты химиотерапии чаще поражают женщин
- Стивен Хокинг: путешествие во времени более вероятно, чем существование Бога
- Ученые диагностировали у Леонардо да Винчи косоглазие
- Ученые: Яркая внешность компенсирует бездарность
- СМИ: бюджет NASA увеличивают из-за астероидной угрозы
- Создана вечная жвачка с настраиваемым вкусом
- Психологи выяснили, какой поступок является самым романтичным для женщин и мужчин
- Запрет физических наказаний детей снижает уровень насилия в обществе
- Ученые нашли в космосе взрывающиеся золотые звёзды
- Стивен Хокинг в последней книге заявил, что Бога не существует
- В Молдове зарегистрировали 133 случая торговли людьми, в 26 из них пострадали дети
- Кира Найтли запрещает дочке смотреть мультфильмы про принцесс
- Twitter будет объяснять, почему блокируются сообщения
- Китаец упал в бассейн с крокодилами во время шоу. ВИДЕО
- Названы номинанты премии Hollywood Music in Media
- Умер солист группы "Нэнси" Сергей Бондаренко
- Найдены возможные виновники крушения ракеты-носителя "Союз"
- "Пошла кровь из носа и изо рта, ее не спасли": нападение на керченский колледж в рассказах студенток
- Полицейский заставлял селян брать на себя вину за преступления в обмен на еду
- Разыскиваемого через Интерпол молдаванина задержали на КПП Албица
- В Молдову идут заморозки: местами температуры опустятся до -2
- В Унгенском районе пять дней не могут похоронить пожилого мужчину
- Экс-прокурор Молдовы Андрей Викол покончил с собой
- Водители машин с газобаллонным оборудованием постоянно нарушают правила безопасности
- "Результаты оставят отпечаток на долгие годы": мнение экспертов о том, чем обернется для партий итоги голосования об изменении Конституции
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня возможны перемены. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Будьте осторожны с начальником.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вы будете душой компании. Исключительно плодотворный рабочий день. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет напряженным с самого утра. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с электроприборами.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист