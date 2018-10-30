НБМ: Официальные резервные активы достигли нового максимума

Официальные резервные активы достигли нового исторического максимума в 3 миллиарда 39 миллионов долларов, согласно данным, опубликованным сегодня Национальным банком Молдовы (НБМ).

Также данные НБМ показывают, что официальные резервные активы увеличились по сравнению с концом прошлого года на 230 млн. долларов. Наибольшая часть резервов, а именно 1,6 млрд. долларов, хранится в ценных бумагах, а 1 млрд. 431 млн. - срочные размещения, в том числе в иностранных банках. Статистика, опубликованная в пятницу НБМ, показывает ситуацию в конце прошлой недели, передает Молдпрес.

Увеличение валютных резервов обусловлено интервенциями НБМ на внутреннем валютном рынке в виде покупки валюты, доходами от управления валютными резервами и т. д.

Данные Национального банка показывают, что официальные резервные активы увеличились в 2017 году на 598 млн. долларов (в 2016 году - на 470 млн.).