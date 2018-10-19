Ученые создали имплант для оживления мертвого сердца

Месяц назад британские медики впервые поместили уникальный имплант рядом с сердцем у первого пациента — устройство будет срабатывать в экстренных случаях, например при остановке органа, снабжающего весь организм кровью, пишет Daily Mail.

При этом устройство совмещает в едином корпусе и отдельные функции кардиостимулятора, регулируя пульс и диагностируя состояние клапанов сердечной мышцы. Другой важной функцией устройства является способность "перезапустить" сердце в случае остановки с помощью слабого электрического разряда, пишет life.ru.

Фото: Health Worlds News

Новое устройство устанавливается пациентам под общим наркозом через небольшой разрез и не беспокоит человека на протяжении всего срока эксплуатации. Вся операция по установке системы слежения за сердцем длится не более 45 минут, а пациент в тот же день может отправиться домой. Через месяц после установки уникального устройства пациенты начали чувствовать себя заметно лучше — исчезла одышка, пропала аритмия и другие неприятные ощущения. Приятным бонусом к революционному методу медики называют снижение артериального давления до близкого к нормальному уровня.