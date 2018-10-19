Почему люди, которые проводят весь рабочий день за компьютером, возвращаются домой выжатые как лимон? Неужели мышцы, задействованные в наборе текста на клавиатуре и управлении мышкой, настолько истощают организм? Над этой загадкой не первый год бьются учёные со всего мира. На данный момент у них есть две главные гипотезы на этот счёт: истощение ресурсов и отсутствие мотивации.
Учёные предполагают, что в течение дня мы используем ограниченный запас умственной энергии (силы воли, самоконтроля). Когда этот "топливный бак" пустеет, мы больше не можем достигать наших целей. Некоторые специалисты называют это явление "истощением эго", передает Лайф.
Однако у этой теории пока больше критиков, чем поклонников. В ходе исследования было установлено, что мозг, испытывающий умственное напряжение, затрачивает не больше энергии, чем содержится в одном драже "Тик-так". Организм расходует гораздо больше ресурсов на "фоновые" процессы: работу сердца, желудка и других органов.
Другую гипотезу выдвинули психологи. По их мнению, длительная концентрация на одной задаче приводит к тому, что нам становится неинтересно её выполнять. Вот почему мы переключаем внимание на ленту "Инстаграма" или ролики в YouTube, вместо того чтобы заниматься делами. В итоге — перенапряжение и усталость.
Недавно учёные из Великобритании привели новые доводы в пользу "мотивационной модели". В исследовании участвовало 100 медсестёр. На протяжении двух 12-часовых смен они периодически сообщали о своём самочувствии. Кроме того, они носили устройства, отслеживающие физическую активность. Чем больше медсёстры работали, тем более утомлёнными себя чувствовали. Но выяснилось, что не всё так просто.
"Нет никакой корреляции между количеством физической работы и чувством усталости. Некоторых людей физическая активность утомляет, в то время как других, наоборот, возбуждает", - Дерек Джонстон, Абердинский университет
Медсёстры, которые чувствовали себя менее уставшими, лучше контролировали свои действия на работе. Возможно, ощущение наличия дополнительной энергии повысило их мотивацию, отметили учёные в своём докладе.
Подтверждение гипотезы об "угасающей мотивации" нашёл и Майкл Инзлихт, профессор психологии из Университета Торонто. Вместе с Мариной Милявской из Карлтонского университета он в течение недели мониторил ощущения 159 студентов в Университете Макгилла (Канада).
"Больше всего на возникновение чувства усталости влияло количество искушений, которым подвергались студенты. Несколько активных вкладок в браузере, общение в соцсетях — всё это значительно снижало интерес к их основной деятельности", - Майкл Инзлихт, Университет Торонто
— Мы вынуждены постоянно решать сразу несколько задач — поиск еды, полового партнёра, укрытия и так далее, — поясняет Инзлихт. По словам учёного, эти задачи конкурируют друг с другом за наше внимание. Вот почему мозг периодически сигнализирует нам: хватит делать одно и то же, пора заняться чем-нибудь другим.
По мнению учёных, повышение мотивации может легко избавить от ощущения усталости. В ходе одного исследования было установлено, что в качестве дополнительного стимула может выступить денежная премия. Аналогичные результаты получены и в исследованиях физической выносливости. Оказывается, людей можно легко заставить работать в таком режиме, который, по их мнению, лежит за пределами их возможностей.
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