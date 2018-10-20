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Идеальный квадрат: ученые заметили айсберг странной формы
// фото: twitter.com/NASA_ICE
20:20, 20 Oct 2018
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В Антарктиде ученые обратили внимание на айсберг странно правильной формы — это идеальный квадрат.

"Это следствие довольно распространенных явлений при формировании льдов. Глыбы льда нарастают у шельфа и отламываются под собственным весом, часто они отличаются правильной прямоугольной формой", - сообщила Келли Брант из НАСА.

Размеры обнаруженного айсберга пока трудно оценить, вероятно его диагональ составляет более полутора километров. При этом на поверхности только 10% его объема, остальная часть скрыта под водой, отмечает Моя планета.

Более знакомые всем призмообразные формируются в долинах и скатываются в море.




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