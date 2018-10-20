В Антарктиде ученые обратили внимание на айсберг странно правильной формы — это идеальный квадрат.
"Это следствие довольно распространенных явлений при формировании льдов. Глыбы льда нарастают у шельфа и отламываются под собственным весом, часто они отличаются правильной прямоугольной формой", - сообщила Келли Брант из НАСА.
Размеры обнаруженного айсберга пока трудно оценить, вероятно его диагональ составляет более полутора километров. При этом на поверхности только 10% его объема, остальная часть скрыта под водой, отмечает Моя планета.
Более знакомые всем призмообразные формируются в долинах и скатываются в море.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Постарайтесь лечь спать пораньше. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Неудачный день для секса. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Смело назначайте свидания.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Многие получат премии или гонорары. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вероятно получение премии.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Повысится Ваша деловая активность.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. В голову придут плодотворные идеи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист