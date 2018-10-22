Ежедневное употребление овощей, богатых нитратами, снижает риск потери зрения. К такому выводу пришла группа ученых Уэстмидского института медицинских исследований, сообщает MedicalXpress.
В исследовании, длившемся 15 лет, приняли участие более двух тысяч жителей Австралии старше 49 лет. Оказалось, что у тех людей, которые каждый день употребляли от 100 до 142 миллиграммов богатых нитратами овощей, например, свеклу, шпинат или зеленый салат, на 35% реже диагностировали макулодистрофию.
Макулодистрофия — разрушение желтого пятна, при котором отмирают сосуды, питающие клетки сетчатки. Именно это заболевание является одной из наиболее распространенных причин слепоты у пожилых людей.
Комментарии
- Идеальный квадрат: ученые заметили айсберг странной формы
- Мемы про еду признали опасными
- Исследование: работа в офисе выматывает сильнее, чем физический труд
- Раскрыто тайное значение тонкой талии
- Ученые создали имплант для оживления мертвого сердца
- Названы самые полезные для здоровья комнатные растения
- Ученые: побочные эффекты химиотерапии чаще поражают женщин
- Стивен Хокинг: путешествие во времени более вероятно, чем существование Бога
- Ученые диагностировали у Леонардо да Винчи косоглазие
- Ученые: Яркая внешность компенсирует бездарность
- Отопление дали в почти 300 учреждений и домов столицы
- На Буюканах начался капитальный ремонт улицы Ион Крянгэ
- В Пакистане столкнулись два автобуса, не менее 19 человек погибли
- Столичные следователи разыскивают мошенника
- Молодой человек ограбил женщину, которая возращалась домой по бульвару Дачия
- Сравнение дня: ДПМ собирает на площади 100 тысяч человек, а ПДС, ЛДПМ и ППДП - меньше 10 тысяч
- Открытое обязательство участников митинга "ДПМ для Молдовы": интересы людей превыше всего
- В США умер режиссер "Клана Сопрано"
- У китайского побережья затонуло грузовое судно
- На Тайване при сходе поезда с рельсов пострадали более ста человек
- В страшном ДТП под Киевом погибла актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская
- В Кишиневе простились с последней жертвой трагедии на Рышкановке
- В Молдову идет похолодание
- В Индии 52-летняя стюардесса выпала из самолета
- На учеников столичного лицея надели мешки и веревки для акции протеста. Родители возмущены
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Активный, творческий день. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятно получение премии.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День вряд ли будет богат событиями. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Повысится Ваша деловая активность.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня возможны перемены. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вы будете душой компании. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Постарайтесь лечь спать пораньше. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День будет напряженным с самого утра. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Неудачный день для секса. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист