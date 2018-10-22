Учёные из Бостонской детской больницы выяснили, что большинство популярных электронных сигарет наносят такой же вред организму, как прямая "заливка" в желудок токсичных материалов с вредных производств.
Издание Business Insider отмечает, что в рамках исследования наносимого организму вреда американские медики обнаружили в составе популярных курительных смол тяжёлые металлы, например, свинец.
Медики заключают, что вред от обычного табака, в составе которого периодически обнаруживают никель, бериллий или хром, и вред от парения электронных сигарет примерно одинаков. Тяжёлые металлы, по словам медиков, могут способствовать закупорке и спазму сосудов, оказывают угнетающее действие на центральную нервную систему и провоцируют сбои в работе сердечно-сосудистой системы, вызывая аритмию и аневризм сосудов, пишет life.ru.
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журналист