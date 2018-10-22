Новые созвездия: Халк, Годзилла и "Молот Тора" получили место на небосводе. ФОТО

В честь десятой годовщины космического гамма-телескопа Fermi сотрудники NASA решили дать названия 21 новому гамма-созвездию, при этом совершенно не ограничивая себя в выборе наименований. Так в небе появилось созвездие Халка.

Это далеко не единственная отсылка к попкультуре, которую сделали исследователи из NASA: пару других гамма-созвездий они назвали в честь Мьёльнира (молота Тора) и ТАРДИС, машины времени из сериала “Доктор Кто”, передает Вести.ру.

Собственное созвездие получил даже ужасающий Годзилла, и для него исследователи придумали отдельное объяснение: по их мнению, одна из главных атак Годзиллы, его тепловой луч, как раз чем-то напоминает потоки гамма-излучения.