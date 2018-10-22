Исследование: кофе очищает кожу лучше косметологов

Учёные из Университета Циндао в Китае выяснили, что медикаментозное лечение и коррекцию рациона питания может заменить один простой продукт. В рамках исследований свойств натуральных продуктов учёные пришли к выводу, что самый обычный натуральный кофе может оказывать на эпидермис человека противовоспалительный эффект, пишет Medical Express.

Изучение историй болезни тысяч женщин показало, что регулярное употребление кофе снижает внешние проявления таких заболеваний, как розацеа — хроническое рецидивирующее заболевание кожи лица, при котором эпидермис повреждается, а мелкие и поверхностные сосуды кожи лица расширяются и краснеют. Исследователи выяснили, что три-четыре порции кофе в день способны снижать воспаление кожи и действовать на неё как противовоспалительный крем глубокого действия, пишет life.ru.

За чудодейственные свойства исследователи благодарят кофеин, который раньше считали одной из причин проблем с кожей. Теперь учёным предстоит выяснить, можно ли создать на базе кофеина специальный фармацевтический препарат, который облегчил бы лечение тяжёлых кожных заболеваний.