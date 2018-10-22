Ученые выявили новые причины повторяющихся выкидышей

Всего один ген у женщины, играющий важную роль в развитии плаценты, может привести к выкидышу, передает Medical Express. Это открытие было сделано в ходе эксперимента с мышами, лишенными гена транскрипционного фактора Math6.

Итак, при "отключенном" Math6 развитие самих эмбрионов не нарушалось, однако эмбрионы умирали вследствие проблем с плацентой. Было доказано, что Math6 действительно локально экспрессируется в плаценте во время разных стадий развития эмбрионов. Но самый большой пик активности соответствующего гена приходится на начало беременности, передает meddaily.ru.

Вследствие генетических отклонений плацента имела измененную форму и сниженное количество сосудов. В итоге во время беременности происходило кровотечение и смерть плода как итог. Отклонения развиваются только в том случае, если у матери не хватает обеих копий гена.