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Ученые выявили новые причины повторяющихся выкидышей
// фото: Shutterstock
15:40, 22 Oct 2018
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Всего один ген у женщины, играющий важную роль в развитии плаценты, может привести к выкидышу, передает Medical Express. Это открытие было сделано в ходе эксперимента с мышами, лишенными гена транскрипционного фактора Math6.

Итак, при "отключенном" Math6 развитие самих эмбрионов не нарушалось, однако эмбрионы умирали вследствие проблем с плацентой. Было доказано, что Math6 действительно локально экспрессируется в плаценте во время разных стадий развития эмбрионов. Но самый большой пик активности соответствующего гена приходится на начало беременности, передает meddaily.ru.

Вследствие генетических отклонений плацента имела измененную форму и сниженное количество сосудов. В итоге во время беременности происходило кровотечение и смерть плода как итог. Отклонения развиваются только в том случае, если у матери не хватает обеих копий гена.




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