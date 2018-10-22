Ученые выяснили, от каких мужчин рождаются самые здоровые дети

Учёные из Университета Огайо выяснили, что занятия спортом незадолго до зачатия напрямую отражались на когнитивных способностях потомства, пишет Eurek Alert.

При этом физическая активность на протяжении всей жизни большого влияния на потомство не оказывала. На примере мышей учёные доказали, что даже особи с ожирением и проблемами со здоровьем могли "сбросить" лишний вес за неделю перед процедурой зачатия и никаких проблем не наблюдалось, пишет life.ru.

Однако грызуны, чьи отцы вели преимущественно сидячий образ жизни, чаще страдали от высокого уровня глюкозы в крови и диабета, чего у потомков "спортсменов" замечено не было. Эти особенности были характерны как для грызунов, поедавших "вредную" пищу, так и для мышей на нормальной диете, что позволило учёным сделать определенные выводы относительно опасности сидячего образа жизни. Исследуя особенности развития у "лентяев" и "спортсменов", учёные выяснили, что физические упражнения заставляли сперматозоиды вырабатывать два разных набора нуклеотидов, повышающих активность спермы при попадании в яйцеклетки.