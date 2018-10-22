Учёные из Университета Огайо выяснили, что занятия спортом незадолго до зачатия напрямую отражались на когнитивных способностях потомства, пишет Eurek Alert.
При этом физическая активность на протяжении всей жизни большого влияния на потомство не оказывала. На примере мышей учёные доказали, что даже особи с ожирением и проблемами со здоровьем могли "сбросить" лишний вес за неделю перед процедурой зачатия и никаких проблем не наблюдалось, пишет life.ru.
Однако грызуны, чьи отцы вели преимущественно сидячий образ жизни, чаще страдали от высокого уровня глюкозы в крови и диабета, чего у потомков "спортсменов" замечено не было. Эти особенности были характерны как для грызунов, поедавших "вредную" пищу, так и для мышей на нормальной диете, что позволило учёным сделать определенные выводы относительно опасности сидячего образа жизни. Исследуя особенности развития у "лентяев" и "спортсменов", учёные выяснили, что физические упражнения заставляли сперматозоиды вырабатывать два разных набора нуклеотидов, повышающих активность спермы при попадании в яйцеклетки.
Комментарии
- Cидячий образ жизни гораздо опаснее курения
- Ученые выявили новые причины повторяющихся выкидышей
- Исследование: кофе очищает кожу лучше косметологов
- Новые созвездия: Халк, Годзилла и "Молот Тора" получили место на небосводе. ФОТО
- "Неизвестное" морское существо озадачило австралийских ученых. ВИДЕО
- Ученые раскрыли смертельную опасность электронных сигарет
- Ученые назвали продукты, которые защищают от потери зрения
- Идеальный квадрат: ученые заметили айсберг странной формы
- Мемы про еду признали опасными
- Исследование: работа в офисе выматывает сильнее, чем физический труд
- Премьер Австралии извинился перед жертвами сексуального насилия
- Семикратного чемпиона мира по "Тетрису" обыграл 16-летний подросток
- В канадском лесу засняли, как земля вздымается под ногами. ВИДЕО
- Забыла ключи: в Кишиневе девушка упала со второго этажа, пытаясь попасть в квартиру через окно
- Илон Маск сравнил социальные сети с играми
- Туриста, который умер на отдыхе в Египте, вернули на родину без сердца и почек
- Выходец из Румынии грабил пожилых британцев с помощью кетчупа
- В Канаде вскоре после легализации закончилась марихуана
- Правоохранители рассказали о поисках закопанного сейфа убийцы из Керчи
- Задержанных в ходе обысков в столичной мэрии взяли под арест
- В страшном ДТП под Киевом погибла актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская
- В Кишиневе простились с последней жертвой трагедии на Рышкановке
- В Молдову идет похолодание
- Идеальный квадрат: ученые заметили айсберг странной формы
- На учеников столичного лицея надели мешки и веревки для акции протеста. Родители возмущены
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Активный, творческий день. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятно получение премии.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День вряд ли будет богат событиями. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Повысится Ваша деловая активность.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня возможны перемены. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вы будете душой компании. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Постарайтесь лечь спать пораньше. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День будет напряженным с самого утра. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Неудачный день для секса. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист