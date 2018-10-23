Ученые рассказали, как спасти собаку от фейерверков

Многие владельцы собак знают: мохнатые питомцы очень боятся взрывов, а фейерверки заставляют их прятаться и дрожать от страха. Ученые нашли неожиданное решение этой проблемы, сообщает Daily Mail.

Исследователи использовали различную музыку на питомцах собачьего приюта, выяснилось, что музыка регги помогает собакам расслабиться и лучше переносить фейерверки. Больше всего псам нравятся треки Боба Марли и UB40, передает Моя Планета.

Как оказалось, свои предпочтения есть и у кошек: два года назад американский виолончелист записал специальный альбом для них.