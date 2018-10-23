Британские ученые обнаружили в Черном море древнегреческое судно, пролежавшее на дне более 2400 лет.
Корабль обнаружили в 80 км от побережья Болгарии на глубине свыше двух километров, пишет The Times.
Экипаж 23-метрового судна составлял от 15 до 25 человек. Корабль обнаружили с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата, пишет Известия.
У находки оказались неповрежденными мачта, рули, скамьи для гребцов.
Корабль оказался похож на судно, изображенное на известной экспертам древнегреческой вазе Siren Vase из Британского музея, сообщает РЕН ТВ.
«Никто не мог предположить, насколько точным был рисунок на вазе. Ведь было неизвестно, рисовал ли вообще художник с оригинала», - сказал профессор археологии в Университете Саутгемптона Джон Адамс.
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|Banca Nationala a Moldovei
журналист