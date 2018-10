Этот айсберг, по словам исследователей, очень молод — его края словно вырезаны гигантской пилой и не источены ветрами и волнами. Летом 2018 года необычной находкой похвастались и жители Гренландии. К побережью страны, рядом с городом Иннаарсуит, прибился огромный айсберг, пишет life.ru.

From yesterday's #IceBridge flight: A tabular iceberg can be seen on the right, floating among sea ice just off of the Larsen C ice shelf. The iceberg's sharp angles and flat surface indicate that it probably recently calved from the ice shelf. pic.twitter.com/XhgTrf642Z