О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Айсберг перфекциониста. Учёные нашли гигантскую льдину правильной формы
// фото: NASA
13:02, 23 Oct 2018
просмотров 72 | комментариев 0

В рамках операции IceBridge специалисты NASA нашли идеально ровный айсберг — такое явление, по словам исследователей, не удавалось зафиксировать десятки лет. Громадный айсберг обнаружили недалеко от шельфового ледника Ларсена у побережья Антарктического полуострова.

Этот айсберг, по словам исследователей, очень молод — его края словно вырезаны гигантской пилой и не источены ветрами и волнами. Летом 2018 года необычной находкой похвастались и жители Гренландии. К побережью страны, рядом с городом Иннаарсуит, прибился огромный айсберг, пишет life.ru.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Благоприятны предпринимательство и торговля.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Возможны приятные приключения. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Велик шанс найти покровителя или спонсора.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Мечты должны соответствовать реальности. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не спешите довериться малознакомым людям. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. В первой половине дня возможны нарушения планов.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Образ "тётушки Европы" в сказках правой оппозиции
Валерий Реницэ,
журналист
Loading...