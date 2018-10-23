Ученые раскрыли главную тайну ядра Земли

Учёные из Австралийского национального университета выяснили, что ядро Земли всё-таки твёрдое, однако его структура мягче, чем считалось ранее, пишет Science.

Геологи отмечают, что математическая модель, построенная на звуковых исследованиях недр планеты, позволяет сделать вывод, что по твёрдости земное ядро похоже на золото или платину, передает life.ru.

Получить такие результаты исследователям помогла технология определения и записи характеристик поперечных волн в ядре Земли, наблюдаемых только в твёрдых объектах. Исследователи отмечают, что эти данные позволят современной науке лучше понять структуру и параметры формирования земного ядра, что в перспективе станет основой для написания "биографии" Земли.