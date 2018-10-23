Пять фрагментов свитков Мертвого моря Музея Библии оказались подделкой

Часть коллекции свитков Мертвого моря, представленных в Музее Библии в Вашингтоне, предположительно, являются подделкой. Такой вывод следует из результатов независимой экспертизы, которые приводятся в пресс-релизе музея.

Пять фрагментов из 16 проанализировало находящееся в Германии Федеральное ведомство по исследованию и испытанию материалов. Как сказано в заключении, пять фрагментов «показывают характеристики, несовместимые с древним происхождением», пишут «РИА Новости».

16 фрагментов свитков Мертвого моря, или Кумранских рукописей, являются главным экспонатом выставки Музея Библии. Они датируются III веком до н. э. — I веком н.э. Коллекция была приобретена в 2017 году наряду с другими артефактами из Ирака. В подлинности экспонатов сотрудники музея засомневались еще при покупке, передает Известия.

Упомянутые фрагменты более не будут выставляться в музее. Остальные экспонаты также отправят на экспертизу.