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Экономисты оценили инициативу о повышении зарплат работников бюджетной сферы
17:26, 23 Oct 2018
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Экономисты положительно оценивают инициативу о повышении зарплат. Они уверены, что такая мера будет способствовать сокращению миграции, снижению бедности и повышению качества госуслуг.

"Полное искоренение того, что называется бедностью в структурах публичного сектора, что создает высокую конкуренцию среди бюджетных организаций при найме сотрудников и нередко оборачивается принятием на работу некомпетентных работников. Сейчас парадигма меняется. Появится конкуренция между специалистами за свободные вакансии, и как следствие вырастет качество услуг", - сказал экономический аналитик Роман Киркэ.

В Национальной конфедерации профсоюзов реформу назвали своевременной и нацеленной на снижение неравенства в бюджетной сфере.

"В сфере культуры сотрудники с высшим образованием получают всего 1400 леев, в то время, как молодой учитель - более 3300. Разрыв значительный. Новый закон должен устранить такие недоработки, такую социальную несправедливость, и должен обеспечить по меньшей мере равную зарплату за равный труд", - сказал зампредседателя НКП Серджиу Саинчук.

Сами бюджетники признают: повышения зарплат они ждали давно, а новые оклады позволят уделять больше внимания профессиональному развитию.

"В отечественной медицине работы много. Конечно, мы приветствуем обещанное повышение зарплат. Это даст возможность больше внимания уделять работе и повысить качество услуг", - заявила нефролог Татьяна Рэзлог.

"Резидентам приходится посещать немало конференций - национальных, международных. За это приходится платить из своего кармана. Само собой, что зарплаты на все не хватает", - отметила врач-резидент Юлия Дулгиер.

"Повышение зарплат очень нужно. У нас дети - студенты. Содержать семью при сегодняшних окладах очень трудно", - сказала медсестра Елена Гончук.

 




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