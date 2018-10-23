Ученые нашли микропластик в организме человека

Австрийские исследователи обнаружили фрагменты микропластика в человеческом организме. Материал попадает в пищеварительную систему и приводит к появлению различных заболеваний, сообщает The Telegraph.

Группа ученых из Австрийского агентства по окружающей среде и Венского университета проанализировала образцы стула добровольцев из восьми стран: Австрии, Италии, России, Нидерландов, Финляндии, Польши, Японии и Великобритании. Выяснилось, что в каждом образце находились микрочастицы девяти различных видов пластика. Средний размер таких микрочастиц составлял от 50 до 500 микрометров, пишет Известия.

В ходе эксперимента ученые установили, что все участники исследования употребляли продукты питания, упакованные в пластиковую обертку, или пили воду из пластиковых бутылок.

«Это первое исследование подобного рода, подтверждающее, что пластмассы в конечном итоге попадают в кишечник», — цитирует ТАСС слова профессора Венского университета Филиппа Швабля. Ученый добавил, что особо маленькие гранулы способны проникать кровь и лимфу, а также пробираться в печень.

Таким образом, пластмасса оказывает крайне негативное влияние на эндокринную и иммунную системы. Вдобавок, она способствует накоплению в организме опасных химических веществ, которые могут нанести вред репродуктивной функции.

Термин «микропластик» был впервые использован в 2004 году. Его фрагменты не отсеиваются очистными сооружениями и способны впитывать вредные вещества, находясь в воде.