Вызовет ли повышение зарплат бюджетникам резкую инфляцию в Молдове?

С 1 декабря этого года повысятся зарплаты 150 тысяч бюджетников Молдовы. Речь идет не только о чиновниках и госслужащих, но и о работниках сфер здравоохранения, образования и социальной защиты, где зарплаты очень низкие.

Влад Плахотнюк, лидер демократов, которые инициировали реформу в сфере оплаты труда, сообщил, что повышение будет «беспрецедентным» - на 20, 50, а некоторым категориям работников — на 90%. Плахотнюк также добавил, что в ближайшие дни правительство озвучит подробности.

Надо полагать, что подробности будут включать и источники финансирования повышения зарплат. Тем временем, пока подробностей нет, граждане начали предполагать, что необеспеченная денежная масса, которая появится в связи с ростом зарплат, приведет к инфляции.

О том, за счет каких средств будут повышены зарплаты и о последствиях этого шага рассказала kp.md экономист Татьяна Ларюшина. Она напомнила, что с 1 октября в Молдове вступила в силу малая налоговая реформа, которая уменьшает налоговое бремя для бизнеса. При этом, это означает не столько уменьшение поступлений в госбюджет — первое, что приходит в голову - сколько расширение налогооблагаемой базы.

Это правительство очень хорошо знает все про местный бизнес, в том числе про тот, который работает в серой зоне, то есть бизнес, чья деятельность находится вне статистического и налогового учета. Еще мы хорошо знаем, что нынешнее правительство координирует свои действия с одним из главных бизнесменов Молдовы, который тоже хорошо понимает все эти процессы и действует привычными ему инструментами и методами. С одной стороны, уменьшается налоговое бремя, чтобы бизнес вышел из тени и начал платить налоги. С другой, усиливается работа контролирующих органов и инспекций. В результате ожидается, что вырастут доходы госбюджета, - отметила Татьяна Ларюшина.

За повышение зарплат должен заплатить бизнес

Бума инфляции, по словам эксперта, не ожидается.

Средняя температура по стране останется той же. У нас инфляция низкая, Нацбанк научился ее таргетировать. Кроме того, расплата за такие вещи намного серьезней, чем эффекты которые планируется получить. Поэтому думаю, что сначала они попробуют заставить бизнес заплатить за эти повышения, - считает Татьяна Ларюшина.

Только, только, только, этого мало...

В то же время, экономист отметила, что этих мер недостаточно. Дело в том, что у нас не просто маленькие зарплаты, у нас работающие это бедные люди. При этом среди этих бедных работающих людей есть и очень-очень бедные.

В Молдове такая ситуация, когда человек беден не потому, что у него нет работы, а он ходит на работу и еле-еле сводит концы с концами. Повышение должно быть не на 20, 50 и даже 90%, а кратное, а для этого нужны нормальные, современные рабочие места, для этого должны быть проведены очень серьезные реформы по изменению структуры нашей экономики. Нам нужны не декларации, не одноразовые шаги, а комплексная программа, серьезный разговор с вовлечением разных слоев населения, с учетом их интересов, а не только избранных.