Объем грузоперевозок вырос более чем на 9%

Объем грузоперевозок за девять месяцев этого года достиг почти 13 с половиной миллионов тонн. Согласно Национальному бюро статистики, это на девять с лишним процентов больше, чем в тот же период 2017.

По данным статистики, больше всего грузоперевозок осуществили автомобильным транспортом. Объем составил девять с половиной миллионов тонн, а рост - почти 10%. Железной дорогой перевезли свыше трех с половиной миллионов тонн грузов, речным путем - почти 100 тысяч тонн, а воздушным - 900 тонн, при этом объем авиаперевозок вырос на четверть.

Пассажиры по-прежнему предпочитают путешествовать наземным транспортом. За десять месяцев на автобусах они ездили более 73 миллионов раз. Число авиаперелётов составило миллион 300 тысяч. На поезда было продано миллион сто тысяч билетов. Рост показали речные перевозки - около 8,5% и составили 106 тысяч.