Температура воздуха ниже нуля градусов Цельсия может послужить фактором, повышающим риск сердечного приступа. К такому выводу пришли шведские ученые.
Исследователи рассмотрели данные 274 тыс. граждан страны в возрасте от 50 до 89 лет, у которых диагностировали инфаркт миокарда с 1998 года по 2013 год. В результате им удалось выяснить, что сердечный приступ возникал на 10% чаще при температурах ниже нуля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на JAMA Cardiolgy.
При этом ученые рассмотрели также влияние плохой экологии, в частности загрязнения воздуха, на данную проблему, но пришли к выводу, что решающим фактором всё-таки оказался холод, пишет Известия.
Такая статистика объясняется сужением сосудов при низкой температуре, из-за чего в сердце поступает меньше кислорода, а также частые в холодное время года гриппы и простуды, что также повышает риск заболевания.
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vox.publika.md