Медики выяснили, в каких случаях беременность снижает риск развития рака груди

Во время беременности в организме женщины происходят поразительные изменения, и некоторые из них особенно интересуют онкологов.

Ранее учёные выяснили, что у женщин, родивших хотя бы одного ребёнка в возрасте до 30 лет, снижается риск развития рака молочной железы. Более того, оказалось, что изменения в организме будущей матери, связанные с этим показателем, наступают во время беременности, пишет вести.ru.

Однако оставалось неясным, из-за чего именно снижается вероятность развития рака и когда конкретно происходят столь важные для женщины и медиков изменения в организме.

В ходе нового исследования датские учёные получили ответ по крайней мере на один из этих вопросов. Команда под руководством Мадса Мельби (Mads Melbye) из Копенгагенского университета выяснила, что ключевую роль в снижении риска развития рака играет продолжительность беременности, поскольку нужные перемены в организме происходят между 33 и 34 неделями.

Напомним, что обычно женщина вынашивает плод около 40 недель. Если малыш рождается на сроке от 22 до 37 недели беременности, то роды считаются преждевременными.

В ходе работы специалисты изучили данные национальных реестров Норвегии и Дании, в которых в течение 40 лет накапливалась информация о родах и показателях здоровья женщин. Общее число участниц исследования, чьи данные были проанализированы, составило 3,9 миллиона.

Учёные отмечают, что искали долгосрочные "эффекты беременности", отслеживая случаи рака молочной железы в течение десяти лет и более после родов.

В результате оказалось, что у женщин, которые вынашивали плод 33 недели и меньше, риск возникновения рака груди был снижен на 2,4%. Но если беременность длилась 34 недели и больше, то риск снижался в среднем на 13,6%.

В том случае, если вторая беременность также достигала срока в 34 недели, у пациенток риск развития онкологии снижался уже на 16,9%. А после третьей беременности, длившейся 34 недели и более, риск был снижен на 37,7%.

"Если вы рожаете на 33 неделе, вы получаете ребёнка, что здорово, но вы не получаете "бонуса" в виде снижения риска рака молочной железы на всю оставшуюся жизнь. Это изменение [проявляется] очень отчётливо, когда беременность переходит с 33 на 34 неделю", — рассказывает Мельби.

Ранее было доказано, что грудное вскармливание также снижает вероятность развития рака. В частности, во время первой беременности, когда материнский организм готовится к производству молока для малыша, происходят соответствующие изменения на клеточном уровне.

Но, судя по всему, это не единственный фактор, укрепляющий здоровье матери. Авторы работы выяснили, что положительные эффекты наблюдались даже в случаях мертворождения.

Также отмечается, что новый анализ учитывал важный фактор риска развития рака – социально-экономический статус женщин. Поясним, что от него зависит питание, медицинское обслуживание, некоторые показатели здоровья. К примеру, существуют большие различия в уровнях употребления алкоголя среди обеспеченных и недостаточно обеспеченных жителей Дании и Норвегии (в том числе речь идёт о спиртном, употребляемом во время беременности).

Однако, даже с учётом этих данных, чёткая взаимосвязь между продолжительностью беременности и снижением риска развития рака сохранялась у жительниц обеих стран.

Вице-президент Американского онкологического общества Сьюзан Гапстур (Susan Gapstur), которая не принимала участия в работе, отмечает, что в будущих исследованиях такого рода следует рассмотреть другие показатели, которые могут влиять на выявленную взаимосвязь. Речь идёт о генетике, наличии сахарного диабета и индексе массы тела женщин (как было доказано ранее, лишний вес и ожирение увеличивают риск преждевременных родов).

Кстати, новое исследование также подтвердило данные о том, что риск развития рака снижается только у женщин, родивших детей до 30 лет.

"Если вам исполнилось 30 лет, вы можете родить целую футбольную команду, и это не повлияет на вас. Это странно", — говорит Мельби.

В будущем следует подробнее рассмотреть влияние возрастного фактора на любопытную корреляцию, добавляет учёный.

По всей видимости, потребуется больше работ, чтобы объяснить и причины снижения рисков. Возможно, речь идёт о гормональных или клеточных изменениях. Пока что медики полагают, что именно на 34 неделе беременности организм женщины подаёт некий сигнал, чтобы повысить защитные силы иммунитета, что в конечном итоге препятствует развитию онкологии.

"Мы не знаем, в чём причина, но знаем отправную точку. Это поможет в будущих работах сосредоточиться на чём-то одном. Мы должны узнать, что происходит на этой неделе беременности", — заключает Мельби.

Научная статья его команды была опубликована в журнале Nature Communications.