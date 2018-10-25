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Вегетарианцы придумали наггетсы из куриных перьев
// фото: Flickr/Meryl
13:36, 25 Oct 2018
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Американская компания Just представила первые куриные наггетсы для вегетарианцев. Они выглядят как оригинальный продукт, но изготовлены из куриных перьев, передаёт Engadget.

Продукт производится на фермах, однако компания использует не мясо, а перья. Их перерабатывают, добавляют специальные вещества и оставляют на пару дней настояться. После этого из получившейся муки делают продукт, похожий по внешнему виду и вкусу на наггетсы. По словам представителей Just, компания использует перья только здоровых куриц, передает life.ru.

По словам главы Just Джоша Тетрика, до конца года его компания займётся поставками наггетсов в рестораны и магазины здорового питания. Он заметил, что это будет не массовый продукт, наггетсы для вегетарианцев оценят лишь гурманы.

Вопреки популярному заблуждению, наггетсы не всегда делают из куриного филе, посыпанного панировкой.




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