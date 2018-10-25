Вегетарианцы придумали наггетсы из куриных перьев

Американская компания Just представила первые куриные наггетсы для вегетарианцев. Они выглядят как оригинальный продукт, но изготовлены из куриных перьев, передаёт Engadget.

Продукт производится на фермах, однако компания использует не мясо, а перья. Их перерабатывают, добавляют специальные вещества и оставляют на пару дней настояться. После этого из получившейся муки делают продукт, похожий по внешнему виду и вкусу на наггетсы. По словам представителей Just, компания использует перья только здоровых куриц, передает life.ru.

По словам главы Just Джоша Тетрика, до конца года его компания займётся поставками наггетсов в рестораны и магазины здорового питания. Он заметил, что это будет не массовый продукт, наггетсы для вегетарианцев оценят лишь гурманы.

Вопреки популярному заблуждению, наггетсы не всегда делают из куриного филе, посыпанного панировкой.