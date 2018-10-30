За восемь месяцев 2018 года объем промышленного производства увеличился на 7,4%

Промышленное производство в январе-августе 2018 года увеличилось на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По словам министра экономики и инфраструктуры Кирилла Габурича, среди основных факторов, способствующих наращиванию деятельности промышленных отраслей, – расширение деятельности иностранных инвесторов в свободных экономических зонах, увеличение внешнего и внутреннего спроса на отечественную продукцию, открытие внешних рынков и освоение возможностей, предлагаемых соглашениями о международном экономическом сотрудничестве, а также положительные изменения в сельскохозяйственном секторе, передает Молдпрес.

Минэкономики заявило, что перерабатывающая промышленность продолжает оставаться основной отраслью, которая наращивает рост промышленного сектора. За восемь месяцев перерабатывающая промышленность с 82% промышленного производства выросла на 7,5% и способствовала росту промышленности на 6 п.п.

В энергетическом секторе также отмечается положительный рост (+6,8%), что в значительной степени подтверждается ростом деловой активности. Добывающая промышленность вернулась к восходящему тренду, зафиксировав положительный результат – 9,4%.

Среди наиболее прогрессивных отраслей промышленности, которые способствовали промышленному росту в январе-августе 2018 года, – автопром, легкая промышленность, производство и поставка энергии, а также пищевая промышленность.