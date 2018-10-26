Ученые обнаружили у ворон способность создавать сложные механизмы

Ученые Института орнитологии им. Макса Планка Оксфордского университета обнаружили, что новокаледонские вороны могут создавать сложные механизмы из нескольких деталей.

В качестве эксперимента на первом этапе ученые предложили восьми воронам контейнеры с едой и отверстием, чтобы извлечь ее. Для этого им предоставили длинные палочки. Все птицы легко справились с задачей, пишет Известия.

Далее птицам дали короткие палочки, которые вставляются друг в друга. Четыре ворона вставили одну часть палочки в другую и использовали полученный инструмент для извлечения пищи.

На заключительном этапе исследователи дали птицам еще более короткие части. В итоге ворон по кличке Манго смог изготовить составной инструмент из четырех частей, пишет журнал Scientific Reports.

Ученые подчеркивают, что изготовление составного механизма под силу немногим животным. Ранее такая способность наблюдалась только у людей и больших человекообразных обезьян.

Во французском парке «Пуй дю Фу» уборкой территории занимается группа воронов. Их научили подбирать небольшой мусор — сигаретные окурки, фантики, бумажки, мелкие отходы — и выбрасывать его в специальную урну.

Биологи в Австралии ранее установили, что издаваемые воронами звуки не только сигнализируют об опасности или найденной пище, но могут выдать пол и возраст corvus corax — ворон обыкновенных.