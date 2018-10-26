Одна таблетка. В США создали быстрое лекарство от гриппа

Американское управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) впервые за 20 лет одобрило новый, особо эффективный противовирусный препарат.

Лекарство под названием "Ксофлюза" имеет иной механизм действия, нежели распространённые препараты на основе осельтамивира. В отличие от курсового лечения в случае с новым препаратом достаточно принять всего одну таблетку и выздоровление не заставит себя долго ждать, пишет life.

Правда, чуда в этот раз не случилось. Лекарство не способно провести комплексную противовирусную терапию и может лишь сократить общее время лечения примерно на 33–35 часов. Однако новый препарат обладает более высокой активностью по сравнению с другими лекарствами для противовирусной терапии: он значительно быстрее блокирует вирусную репликацию, не давая вирусу размножаться, и способствует "перезагрузке" и мобилизации иммунной системы для борьбы с гриппом.