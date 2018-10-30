Вячеслав Ионицэ: впервые в Молдове средняя зарплата по экономике составит 315 евро в месяц

Впервые в Молдове средняя зарплата по экономике составит по итогам года 315 евро в месяц. Такие прогнозы дает экономист Вячеслав Ионицэ. Его расчеты базируются на данных об укреплении лея и росте оплаты труда.

Как отмечает Ионицэ, в 2000 году средняя зарплата в Молдове составляла 36 евро в месяц, пять лет спустя - 72 евро, в 2010 - 177, в 2015 - 220 евро.

По данным официальной статистики, среднемесячная зарплата выросла во втором квартале почти до 6400 леев.

В начале года Минэкономики представило прогноз, согласно которому к 2020-му средняя зарплата в Молдове будет составлять 7250 леев.